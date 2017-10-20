Авария с бензовозом привела к внушительной пробке на Кутузовском проспекте

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Москва, 20 октября. Из-за ДТП с участием бензовоза оказалось ограничено движение машин на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

По данным дорожной полиции, ЧП оказалось не серьезным, но потенциально опасным: на Кутузовском проспекте на въезде в Дорогомиловский тоннель бензовоз наехал на разделительное ограждение. Из-за удара произошел разлив топлива. Возгорания удалось избежать, никто не пострадал.

Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту временно ограничили. Движение было организованно в обход через улицу Большая Дорогомиловская.

Как сообщает «Телеканал 360», из-за аварии на Кутузовском скопилась внушительная пробка.