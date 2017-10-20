Четырехлетняя девочка скончалась после операции у стоматолога в Москве

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Москва, 20 октября. Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка, девочка скончалась после операции в столичной стоматологической клинике, говорится в сообщении регионального СКР.

Накануне в Москве в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, которая находится на улице Фрунзе, была проведена операция четырехлетней девочке. Как сообщает СКР, состояние пациентки ухудшилось после операции, ее перевели в палату интенсивной терапии, однако ребенок скончался.

Правоохранители возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначен ряд судебных экспертиз. Следователи дадут правовую оценку действиям врачей, пишет «Риамо».