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Четырехлетняя девочка скончалась после операции у стоматолога в Москве
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    Четырехлетняя девочка скончалась после операции у стоматолога в Москве

    17:30  20 Октября 2017
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    Четырехлетняя девочка скончалась после операции у стоматолога в Москве

    Москва, 20 октября. Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка, девочка скончалась после операции в столичной стоматологической клинике, говорится в сообщении регионального СКР. 

    Накануне в Москве в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, которая находится на улице Фрунзе, была проведена операция четырехлетней девочке. Как сообщает СКР, состояние пациентки ухудшилось после операции, ее перевели в палату интенсивной терапии, однако ребенок скончался.

    Правоохранители возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначен ряд судебных экспертиз. Следователи дадут правовую оценку действиям врачей, пишет «Риамо».

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #скр
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