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Задержан полицейский, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
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    Задержан полицейский, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

    16:31  20 Октября 2017
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    Задержан полицейский, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

    Москва, 20 октября. Полицейский, который сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Коломне Московской области, задержан. Пресс-служба областного ГСУ СКР сообщает, что правоохранитель был задержан следователями регионального СК.

    Отмечается, что 34-летний участковый уполномоченный УМВД РФ по Коломенскому городскому округу был задержан в рамках расследования дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Полицейский полностью признал свою вину.

    Сам инцидент произошел накануне на бульваре 800-летия Коломны. Находившийся в отпуске полицейский наехал на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Севастополя грузовой автомобиль наехал на маленьких детей, переходящих дорогу. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #коломна
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