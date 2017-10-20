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Колеса на ходу отвалились у маршрутки в Подмосковье
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    Колеса на ходу отвалились у маршрутки в Подмосковье

    16:06  20 Октября 2017
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    Колеса на ходу отвалились у маршрутки в Подмосковье

    Москва, 20 октября. В подмосковных Химках у маршрутки № 344 отвалились колеса. К счастью ни один человек не пострадал, поскольку инцидент произошел не на скорости.

    Как стало известно, ЧП случилось сегодня рано утром. Пассажиры возмутились техническим состоянием маршрутных автобусов. По их словам, даже беглый осмотр свидетельствует, что это автохлам.

    Очевидцы утреннего ЧП считают, что за рулем маршруток, как правило, находятся «гастрабайтеры».

    «Им главное посадить побольше людей, а значит, аварии не избежать», — отмечают они, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, двадцать мигрантов без документов задержали сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье во время рейда «Нелегал-2017».

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье
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