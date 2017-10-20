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Москвичи довольны обновленным парком 850-летия в Марьино
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    Москвичи довольны обновленным парком 850-летия в Марьино

    15:59  20 Октября 2017
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    Москвичи довольны обновленным парком 850-летия в Марьино

    Москва, 20 октября. Жители Марьино остались довольны парком 850-летия Москвы после обновления. Своими впечатлениями они активно делятся в социальных сетях.

    Москвичи активно выкладывают в социальных сетях фотографии с отдыха в обновленном парке 850-летия Москвы. Они отметили, что он стал ультрасовременным местом для отдыха и прогулок. Жители Марьино оценили велодорожки и и пикниковую зону.

    Как передает «Москва.ру» многие жители столицы попросили такие же работы провести и в других зонах отдыха.

    Парк 850-летия Москвы расположен в Марьино вдоль Москвы-реки. Парк растянулся от Батайского проезда и Поречной улицы. Общая его площадь зоны отдыха составляет более 74 гектаров.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #соцсети #парк 850-летия москвы #марьино
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