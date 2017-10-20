Москвичи довольны обновленным парком 850-летия в Марьино

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Москва, 20 октября. Жители Марьино остались довольны парком 850-летия Москвы после обновления. Своими впечатлениями они активно делятся в социальных сетях.

Москвичи активно выкладывают в социальных сетях фотографии с отдыха в обновленном парке 850-летия Москвы. Они отметили, что он стал ультрасовременным местом для отдыха и прогулок. Жители Марьино оценили велодорожки и и пикниковую зону.

Обновленный парк 850-летия с велодоражками и пикниковыми зонами открыли в Москве. Вдоль берега Москвы-реки обустроен живописный променад. pic.twitter.com/2ZzLmUTfS0 — Алиса (@AlisaTitko) October 20, 2017

Как передает «Москва.ру» многие жители столицы попросили такие же работы провести и в других зонах отдыха.

Парк 850-летия Москвы расположен в Марьино вдоль Москвы-реки. Парк растянулся от Батайского проезда и Поречной улицы. Общая его площадь зоны отдыха составляет более 74 гектаров.