Москва претендует на проведение Всемирного саммита общественного транспорта

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Москва, 20 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва стала одним из главных претендентов на проведение в 2021 году Всемирного саммита общественного транспорта.

«Москва вошла в тройку претендентов на проведение Всемирного саммита общественного транспорта в 2021 году», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети Twitter.

По словам градоначальника, конкурентами Москвы в настоящее время являются немецкий Гамбург и австралийский Мельбурн.

Собянин добавил, что уже следующей весной будет назван город, который примет крупнейшее мероприятие в этой сфере, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

Всемирный саммит общественного транспорта предлагает участникам уникальную возможность узнать о новых технологиях на рынке общественного транспорта, выявить потенциальные бизнес-возможности и обсудить важные вопросы с мировыми экспертами транспортной отрасли. Мероприятие приносит доход как городу-организатору, так и стране в целом.

