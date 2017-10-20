Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции
Общество
Москва претендует на проведение Всемирного саммита общественного транспорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва претендует на проведение Всемирного саммита общественного транспорта

    14:59  20 Октября 2017
    51

    Москва претендует на проведение Всемирного саммита общественного транспорта

    Москва, 20 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва стала одним из главных претендентов на проведение в 2021 году Всемирного саммита общественного транспорта.

    «Москва вошла в тройку претендентов на проведение Всемирного саммита общественного транспорта в 2021 году», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети Twitter. 

    По словам градоначальника, конкурентами Москвы в настоящее время являются немецкий Гамбург и австралийский Мельбурн.

    Собянин добавил, что уже следующей весной будет назван город, который примет крупнейшее мероприятие в этой сфере, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

    Всемирный саммит общественного транспорта предлагает участникам уникальную возможность узнать о новых технологиях на рынке общественного транспорта, выявить потенциальные бизнес-возможности и обсудить важные вопросы с мировыми экспертами транспортной отрасли. Мероприятие приносит доход как городу-организатору, так и стране в целом. 
     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #собянин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        435
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        5772
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1896
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        255