Минусовые температуры пришли в Москву впервые с начала осени

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Москва, 20 октября. Первая минусовая температура с начала осени зарегистрирована в столице минувшей ночью.

Как сообщает портал «Метеоновости», в ночь на 20 октября в районе Бутово на юго-востоке Москвы столбик термометра опустился до -1 градуса, а на 24-м км МКАД температура была ниже еще на 0,4 градуса.

Синоптики поясняют, что в столичный регион продолжают поступать новые порции арктического воздуха из высокого циклона, который кружит сейчас над севером Западной Сибири.