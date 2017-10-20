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Политика
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Общество
Минусовые температуры пришли в Москву впервые с начала осени
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    Минусовые температуры пришли в Москву впервые с начала осени

    11:41  20 Октября 2017
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    Минусовые температуры пришли в Москву впервые с начала осени

    Москва, 20 октября. Первая минусовая температура с начала осени зарегистрирована в столице минувшей ночью.

    Как сообщает портал «Метеоновости», в ночь на 20 октября в районе Бутово на юго-востоке Москвы столбик термометра опустился до -1 градуса, а на 24-м км МКАД температура была ниже еще на 0,4 градуса.

    Синоптики поясняют, что в столичный регион продолжают поступать новые порции арктического воздуха из высокого циклона, который кружит сейчас над севером Западной Сибири.

    Автор: Юлия Кошкина
    #погода #москва
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