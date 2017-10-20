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Политика
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Общество
Владельцы сгоревших на «Синдике» авто получат страховку по несчастному случаю
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    Владельцы сгоревших на «Синдике» авто получат страховку по несчастному случаю

    11:15  20 Октября 2017
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    Владельцы сгоревших на «Синдике» авто получат страховку по несчастному случаю

    Москва, 20 октября. Экспертиза установила, что умышленного поджога машин на «Синдике» не было, поэтому автовладельцы получат страховые выплаты по факту наступления несчастного случая.

    О компенсациях тем, кто потерял свой бизнес в результате пожара, пока не известно. Материалы исследований еще находятся в ЭКЦ МВД, и результаты будут готовы, в лучшем случае, в ноябре.

    Как сообщил источник Федерального агентства новостей, комплексной экспертизе, проводимой дознанием МЧС и МВД, удалось установить, что источником возгорания послужила печка-буржуйка, установленная в одном из помещений рынка. Но пока нет ясности - кто-то специально ее опрокинул, либо это простая халатность и нарушение правил противопожарной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ходе расследования была полностью исключена версия пожара в результате неисправности в электропроводке здания. 19 октября основной версией пожара назывался умышленный поджог.

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #расследование #компенсации #страховка #синдика
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