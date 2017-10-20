Владельцы сгоревших на «Синдике» авто получат страховку по несчастному случаю

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Москва, 20 октября. Экспертиза установила, что умышленного поджога машин на «Синдике» не было, поэтому автовладельцы получат страховые выплаты по факту наступления несчастного случая.

О компенсациях тем, кто потерял свой бизнес в результате пожара, пока не известно. Материалы исследований еще находятся в ЭКЦ МВД, и результаты будут готовы, в лучшем случае, в ноябре.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, комплексной экспертизе, проводимой дознанием МЧС и МВД, удалось установить, что источником возгорания послужила печка-буржуйка, установленная в одном из помещений рынка. Но пока нет ясности - кто-то специально ее опрокинул, либо это простая халатность и нарушение правил противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования была полностью исключена версия пожара в результате неисправности в электропроводке здания. 19 октября основной версией пожара назывался умышленный поджог.