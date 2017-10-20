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Жильцы помешали сантехнику изнасиловать 19-летнюю москвичку в подъезде
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    Жильцы помешали сантехнику изнасиловать 19-летнюю москвичку в подъезде

    10:34  20 Октября 2017
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    Жильцы помешали сантехнику изнасиловать 19-летнюю москвичку в подъезде

    Москва, 20 октября. Сантехник попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в московском подъезде, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

    Инцидент произошел 19 октября. По словам пострадавшей, в подъезде ее дома на нее напал мужчина. Неизвестный попытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Однако его планы сорвали соседи москвички, которые вошли в парадную. Несостоявшийся насильник испугался и сбежал.

    Жильцы помешали сантехнику изнасиловать 19-летнюю москвичку в подъезде

    Полиции удалось задержать его. Им оказался 38-летний сантехник из Москвы. Как оказалось, мужчина был ранее судим. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #насилие #девушка #сантехник #подъезд
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