Строительство двух жилых домов завершили в Щелковском районе Подмосквья

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Москва, 20 октября. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии двух жилых домов в Щелковском районе Подмосковья требованиям технических регламентов.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, площадь дома №1 составляет 10,93 тысячи кв. м. К заселению готовы 130 квартир, среди которых – 30 студий, 70 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 10 трехкомнатных, площадь квартир – 6494 кв. м.

Площадь дома №2 составляет 10,48 тысячи кв. м. В нем 118 квартир, среди которых – 51 однокомнатная, 50 двухкомнатных, 17 трехкомнатных, площадь квартир – 6577 кв. м.

Придомовая территория уже обустроена: оборудованы детская и спортивная площадки, гостевые парковки, установлены малые архитектурные формы.