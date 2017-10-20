Lexus за 6,3 млн рублей угнали у финансового директора в Москве

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Москва, 20 октября. Lexus LX450D угнали у финансового директора одной из московских компаний. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, кража произошла на улице Арбат, дом 18, строение 1.

Согласно приведенным данным, неизвестные похитили элитную иномарку стоимостью 6,3 миллиона рублей. Машина принадлежит 35-летнему финансовому директору ООО.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, по факту угона было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИАМО.

Напомним, несколько дней назад неизвестные угнали из автосалона на юге Москвы Merceses-Benz AMG G63 без номерных знаков.