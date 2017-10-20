Линию по производству картофельных чипсов запустил на заводе в Кашире губернатор Подмосковья

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Москва, 20 октября. Старт работе новой линии по производству картофельных чипсов на заводе PepsiCo в Кашире дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Завод PepsiCo уже 15 лет увеличивает объемы и сегодня это самый большой завод по снэкам в Европе. Воробьев отметил, что увеличение мощностей — это позитивные новости для российских фермеров, поскольку вся продукция для производства закупается у отечественных поставщиков, передает «Телеканал 360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что PepsiCo большое внимание уделяет экологии. Все предприятия Московской области должны иметь высокие стандарты экологической безопасности, сказал глава Подмосковья.

«За последние четыре года мы или построили или переделали очистные сооружения для пяти из наших заводов, включая Каширу», - подтвердил Нил Старрок, президент компании PepsiCo в России.

Линия, которую запустил Андрей Воробьев, уже работает, и первая партия продукции готова к отгрузке.