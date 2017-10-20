В Подмосковье прорвало газопровод

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Московская область, 20 октября. В Луховицком муниципальном образовании в районе населенного пункта Красная Пойма произошла авария на газопроводе.

Как сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС, высота факела на месте аварии достигает 15–20 метров. Инцидент произошел около половины седьмого утра, сейчас идет выгорание газа в аварийном участке.

По предварительным данным, пострадавших нет, нарушений подачи газа потребителям не отмечено, обстоятельства ЧП выясняются.

