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В Подмосковье прорвало газопровод
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    В Подмосковье прорвало газопровод

    7:55  20 Октября 2017
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    В Подмосковье прорвало газопровод

    Московская область, 20 октября. В Луховицком муниципальном образовании в районе населенного пункта  Красная Пойма произошла авария на газопроводе.

    Как сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС, высота факела на месте аварии достигает 15–20 метров. Инцидент произошел около половины седьмого утра, сейчас идет выгорание газа в аварийном участке.

    По предварительным данным, пострадавших нет, нарушений подачи газа потребителям не отмечено, обстоятельства ЧП выясняются.
     

    Автор: Константин Терехов
    #мчс #газопровод #московская область
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