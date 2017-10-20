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Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково
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    Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково

    7:33  20 Октября 2017
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    Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково

    Москва, 20 октября. Несколько человек пострадали во время пожара в квартире в подмосковном Щелково.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Сиреневая в Щелково.

    Специалисты провели эвакуацию жителей. Из здания были выведены почти 40 человек.

    Пламя распространилось на 30 квадратных метров.

    По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, несколько человек пострадали. 

    Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #щелково
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