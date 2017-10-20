Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково

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Москва, 20 октября. Несколько человек пострадали во время пожара в квартире в подмосковном Щелково.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Сиреневая в Щелково.

Специалисты провели эвакуацию жителей. Из здания были выведены почти 40 человек.

Пламя распространилось на 30 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, несколько человек пострадали.