Два человека погибли в крупном пожаре в подмосковном Щелково
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Москва, 20 октября. Несколько человек пострадали во время пожара в квартире в подмосковном Щелково.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Сиреневая в Щелково.
Специалисты провели эвакуацию жителей. Из здания были выведены почти 40 человек.
Пламя распространилось на 30 квадратных метров.
По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, несколько человек пострадали.