До конца года квартиры в Москве получат 800 семей-очередников

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Москва, 20 октября. До конца текущего года улучшить свои жилищные условия смогут 800 московских семей.

Как сообщает «Вечерняя Москва», об этом заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Чиновник уточнил, что уже с начала года в новые квартиры при поддержке города переехали 3200 семей.

При этом из числа тех, кто улучшил жилищные условия в этом году, 2500 семей воспользовались возмездными способами, в числе которых – субсидии на сумму свыше четырех миллиардов рублей.

Кроме того, в ведомстве продолжится работа по уведомлению очередников. По словам Гамана в самое ближайшее время будут направлены свыше 20 тысяч подобных уведомлений с предложением улучшить жилищные условия в 2018-м году.