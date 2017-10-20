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До конца года квартиры в Москве получат 800 семей-очередников
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    До конца года квартиры в Москве получат 800 семей-очередников

    7:11  20 Октября 2017  /обновлено: 7:13  20 Октября 2017
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    До конца года квартиры в Москве получат 800 семей-очередников

    Москва, 20 октября. До конца текущего года улучшить свои жилищные условия смогут 800 московских семей.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», об этом заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Чиновник уточнил, что уже с начала года в новые квартиры при поддержке города переехали 3200 семей.

    При этом из числа тех, кто улучшил жилищные условия в этом году, 2500 семей воспользовались возмездными способами, в числе которых – субсидии на сумму свыше четырех миллиардов рублей.

    Кроме того, в ведомстве продолжится работа по уведомлению очередников. По словам Гамана в самое ближайшее время будут направлены свыше 20 тысяч подобных уведомлений с предложением улучшить жилищные условия в 2018-м году.

    Автор: Константин Терехов
    #москва #жилье
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