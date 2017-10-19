Обычный день в Москве: россияне отреагировали на кражу $700 тыс. у двоих безработных

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Москва, 19 октября. Неизвестные похитили 700 тысяч долларов у двоих безработных в Москве. Пользователи соцсетей прокомментировали новость, отметив, что шокированы наличием у безработных таких денежных сумм.

В четверг, 19 октября, грабители совершили дерзкое нападение на двоих мужчин на юго-востоке Москвы. Четверо

неизвестных отобрали у потерпевших две сумки, применив перцовый баллончик. Добычей преступников стали свыше 40 млн рублей.

Подробности преступления устанавливаются. При этом в соцсетях посмеялись над происшествием, заявив, что «хорошо быть безработным» и что случившееся является обычной ситуацией для Москвы. Некоторых пользователей повергло в шок, что к безработных есть такие деньги, сообщает «Москва.ру».