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Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
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    Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве

    16:49  19 Октября 2017
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    Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве

    Москва, 19 октября. Аналитическое агентство «Автостат» назвало KIA Rio самой популярной моделью среди легковых автомобилей в Москве по итогам сентября 2017 года.

    За первый месяц осени на московском авторынке было продано 1101 автомобиль KIA Rio, что на 20% больше показателя того же периода 2016 года. Прошлый лидер Hyundai Solaris опустился на второе место с результатом 869 моделей. На третье место попал Hyundai Creta (665 штук).

    Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве

    Замыкают «пятерку» модель Volkswagen Polo и Skoda Octavia с показателями в 635 и 631 штуку соответственно. В топ-10 также попали KIA Optima, Nissan X-Trail, Skoda Rapid, Toyota Camry.

    Всего по итогам сентября 2017 года в Москве было продано 17,1 тысяч легковых автомобилей, что на 6% больше показателя прошлого года.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #kia rio #авто
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