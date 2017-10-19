Тверская улица станет пешеходной на три новогодних праздника

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Москва, 19 октября. Тверская улица в Москве станет пешеходной в период с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. Соответствующее заявление сделал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В следующем году мы хотим сделать Тверскую улицу пешеходной», — заявил он журналистам в четверг, 19 октября.

По словам Немерюка, власти города приняли решение сделать Тверскую пешеходной на три новогодних праздника. С 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года люди смогут свободно по ней передвигаться, передает РИАМО.

Немерюк также добавил, что на проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление из городского бюджета выделили 930 миллионов рублей, добавляет «Свободная пресса».

Напомним, что с 22 декабря по 14 января в Москве пройдет большой новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В прошлом году мероприятие посетило более 12 млн жителей и гостей столицы.