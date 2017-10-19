Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Общество
Тверская улица станет пешеходной на три новогодних праздника
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тверская улица станет пешеходной на три новогодних праздника

    16:35  19 Октября 2017
    37

    Тверская улица станет пешеходной на три новогодних праздника

    Москва, 19 октября. Тверская улица в Москве станет пешеходной в период с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. Соответствующее заявление сделал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

    «В следующем году мы хотим сделать Тверскую улицу пешеходной», — заявил он журналистам в четверг, 19 октября.

    По словам Немерюка, власти города приняли решение сделать Тверскую пешеходной на три новогодних праздника. С 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года люди смогут свободно по ней передвигаться, передает РИАМО.

    Немерюк также добавил, что на проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление из городского бюджета выделили  930 миллионов рублей, добавляет «Свободная пресса».

    Напомним, что с 22 декабря по 14 января в Москве пройдет большой новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В прошлом году мероприятие посетило более 12 млн жителей и гостей столицы.

     

    Автор: Дима Оленин
    #тверская #новый год
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532