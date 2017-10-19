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Полиция поймала два десятка нелегальных мигрантов в Подмосковье
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    Полиция поймала два десятка нелегальных мигрантов в Подмосковье

    14:49  19 Октября 2017
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    Полиция поймала два десятка нелегальных мигрантов в Подмосковье

    Москва, 19 октября. Двадцать мигрантов без документов задержали сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье во время рейда «Нелегал-2017». Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    Как уточнили в ведомстве, рейд прошел по жилым помещениям, торговым, а также строительным объектам.

    Полиция поймала два десятка нелегальных мигрантов в Подмосковье

    Отмечается, что за нарушение правил въезда на территорию России или режима пребывания на территории российского государства сотрудники полиции привлекли к ответственности мигрантов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    В настоящее время незаконных мигрантов оштрафовали.

    В общей сложности полицейские составили 63 административных протокола.

    Автор: Дана Балан
    #мигранты #подмосковье #полиция
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