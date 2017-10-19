Полиция поймала два десятка нелегальных мигрантов в Подмосковье

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Москва, 19 октября. Двадцать мигрантов без документов задержали сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье во время рейда «Нелегал-2017». Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, рейд прошел по жилым помещениям, торговым, а также строительным объектам.

Отмечается, что за нарушение правил въезда на территорию России или режима пребывания на территории российского государства сотрудники полиции привлекли к ответственности мигрантов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время незаконных мигрантов оштрафовали.

В общей сложности полицейские составили 63 административных протокола.