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Московский пятиклассник сломал однокласснице скулу
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    Московский пятиклассник сломал однокласснице скулу

    13:53  19 Октября 2017
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    Московский пятиклассник сломал однокласснице скулу

    Москва, 19 октября. Пятиклассник из московской школы сильно ударил одноклассницу во время перемены. В результате инцидента девочка получила перелом скуловой кости, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Сообщается, что драка произошла в школе № 1568 на северо-востоке Москвы, школьнице пришлось обратиться в больницу. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних уже связались с матерью девочки, в настоящее время проводится проверка инцидента.

    Напомним, ранее в Башкирии школьник был избит учителем прямо во время уроков. При этом сцена экзекуции была размещена в Интернете.  

     

    Автор: Федор Веснин
    #москва #школа #перелом
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