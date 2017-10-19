Московский пятиклассник сломал однокласснице скулу

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Москва, 19 октября. Пятиклассник из московской школы сильно ударил одноклассницу во время перемены. В результате инцидента девочка получила перелом скуловой кости, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что драка произошла в школе № 1568 на северо-востоке Москвы, школьнице пришлось обратиться в больницу. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних уже связались с матерью девочки, в настоящее время проводится проверка инцидента.

Напомним, ранее в Башкирии школьник был избит учителем прямо во время уроков. При этом сцена экзекуции была размещена в Интернете.