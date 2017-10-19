Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

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Москва, 19 октября. В Москве с 22 по 24 октября ожидаются осадки в виде снега. Об этом рассказали в четверг в Гидрометцентре России. По оценкам синоптиков, снежный покров будет практически незаметным и быстро растает.

Как стало известно, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится в Москве до минус трех градусов, в области — до минус шести. Кроме того, до минус пяти градусов ожидается в столичном регионе в ночь на понедельник, передает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, накануне экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в российской столице распространило министерство чрезвычайных ситуаций.