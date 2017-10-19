Семимесячный младенец скончался в больнице Подмосковья

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Москва, 19 октября. Семимесячный ребенок скончался в реанимации Воскресенской первой районной больницы Московской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного ГСУ СКР.

Согласно информации ведомства, младенец скончался в минувшее воскресенье, 15 октября.

Как считает мать погибшего младенца, его смерть наступила из-за неосторожных действий медицинских работников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Выясняются все обстоятельства и детали трагедии.

Накануне десятимесячный ребенок скончался в Подмосковье, выпив неустановленную жидкость.