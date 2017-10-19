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Семимесячный младенец скончался в больнице Подмосковья
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    Семимесячный младенец скончался в больнице Подмосковья

    13:40  19 Октября 2017
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    Семимесячный младенец скончался в больнице Подмосковья

    Москва, 19 октября. Семимесячный ребенок скончался в реанимации Воскресенской первой районной больницы Московской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного ГСУ СКР. 

    Согласно информации ведомства, младенец скончался в минувшее воскресенье, 15 октября.

    Как считает мать погибшего младенца, его смерть наступила из-за неосторожных действий медицинских работников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Семимесячный младенец скончался в больнице Подмосковья

    В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. 

    Выясняются все обстоятельства и детали трагедии. 

    Накануне десятимесячный ребенок скончался в Подмосковье, выпив неустановленную жидкость. 

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #ребенок #ск рф
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