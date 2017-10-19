Мигрант набросился на полицейских, попросивших у него документы в Москве

В Избранное

Москва, 19 октября. Уроженец Таджикистана избил сотрудника правоохранительных органов Москвы, который попросил мигранта показать документы, сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером на 2‐й Рейсовой улице. Сотрудники МВД патрулировали территорию и остановили уроженца Средней Азии, который оказался уроженцем Таджикистана.

Однако вместо исполнения просьбы мигрант набросился на полицейских. В результате 28-летний сержант полиции был вынужден обратиться к врачам за помощью. У него были выявлены ушибы мягких тканей лица, правого уха и ссадины на плече и руке.

Уроженцу Таджикистана грозит штраф за избиение сотрудника правоохранительных органов, передает «Подмосковье 360».