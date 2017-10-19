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Мигрант набросился на полицейских, попросивших у него документы в Москве
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    Мигрант набросился на полицейских, попросивших у него документы в Москве

    12:59  19 Октября 2017
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    Мигрант набросился на полицейских, попросивших у него документы в Москве

    Москва, 19 октября. Уроженец Таджикистана избил сотрудника правоохранительных органов Москвы, который попросил мигранта показать документы, сообщили в столичной полиции.

    Инцидент произошел накануне вечером на 2‐й Рейсовой улице. Сотрудники МВД патрулировали территорию и остановили уроженца Средней Азии, который оказался уроженцем Таджикистана.

    Однако вместо исполнения просьбы мигрант набросился на полицейских. В результате 28-летний сержант полиции был вынужден обратиться к врачам за помощью. У него были выявлены ушибы мягких тканей лица, правого уха и ссадины на плече и руке.

    Мигрант набросился на полицейских, попросивших у него документы в Москве

    Уроженцу Таджикистана грозит штраф за избиение сотрудника правоохранительных органов, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #таджикистан #полиция #избиение #мигрант
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