Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи
Происшествия
Водитель прокатил московского полицейского на двери машины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель прокатил московского полицейского на двери машины

    13:04  19 Октября 2017
    51

    Водитель прокатил московского полицейского на двери машины

    Москва, 19 октября. На севере Москвы водитель прокатил подполковника полиции на двери своего автомобиля. В результате инцидента служитель закона получил травмы рук, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Сообщается, что подполковник полиции в форме подошел к машине на улице Дубнинской на севере Москвы и попросил водителя предъявить документы. Мужчина ответил отказом, а затем резко нажал на педаль газа. Полицейского зацепило дверью авто, после чего машина протащила человека около 15 метров по асфальту.

    После инцидента водитель Honda Accord скрылся, однако в столице был объявлен план «перехват», и лихача вскоре задержали.  

    Напомним, в Бурятии в конце сентября полицейский пострадал в результате ДТП.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #дтп #полицейский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        406
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        970
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        452
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462