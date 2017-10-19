Водитель прокатил московского полицейского на двери машины

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Москва, 19 октября. На севере Москвы водитель прокатил подполковника полиции на двери своего автомобиля. В результате инцидента служитель закона получил травмы рук, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что подполковник полиции в форме подошел к машине на улице Дубнинской на севере Москвы и попросил водителя предъявить документы. Мужчина ответил отказом, а затем резко нажал на педаль газа. Полицейского зацепило дверью авто, после чего машина протащила человека около 15 метров по асфальту.

После инцидента водитель Honda Accord скрылся, однако в столице был объявлен план «перехват», и лихача вскоре задержали.

Напомним, в Бурятии в конце сентября полицейский пострадал в результате ДТП.