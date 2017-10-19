Грабители в масках похитили у безработного москвича 700 тысяч долларов

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Москва, 19 октября. Четверо бандитов в масках ограбили безработного мужчину на юго-востоке российской столицы. Инцидент произошел на Люблинской улице.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве, злоумышленники распылили в лицо жертве газовый баллончик, а потом отобрали у него две сумки, в которых находилось 700 тысяч долларов.

По факту обращения пострадавшего от грабителей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, сообщает «Свободная пресса». В данный момент идет розыск причастных к преступлению.