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Грабители в масках похитили у безработного москвича 700 тысяч долларов
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    Грабители в масках похитили у безработного москвича 700 тысяч долларов

    12:29  19 Октября 2017
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    Грабители в масках похитили у безработного москвича 700 тысяч долларов

    Москва, 19 октября. Четверо бандитов в масках ограбили безработного мужчину на юго-востоке российской столицы. Инцидент произошел на Люблинской улице.

    Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве, злоумышленники распылили в лицо жертве газовый баллончик, а потом отобрали у него две сумки, в которых находилось 700 тысяч долларов.

    По факту обращения пострадавшего от грабителей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, сообщает «Свободная пресса». В данный момент идет розыск причастных к преступлению.

     

    Автор: Дима Оленин
    #ограбление #безработный
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