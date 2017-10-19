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Молодой тракторист попался с похищенными трубами в Подмосковье
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    Молодой тракторист попался с похищенными трубами в Подмосковье

    12:29  19 Октября 2017
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    Молодой тракторист попался с похищенными трубами в Подмосковье

    Москва, 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Лотошинском районе мужчину, который пытался на тракторе украсть трубы местного животноводческого комплекса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    По данным ведомства, 20-летний подозреваемый на своем тракторе похитил металлические трубы с территории животноводческого комплекса, расположенного в населенном пункте Калицино.

    Молодой тракторист попался с похищенными трубами в Подмосковье

    Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли украденное имущество.

    В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Краже». 

    Автор: Дана Балан
    #кража #подмосковье #полиция #трактор
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