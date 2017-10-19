Молодой тракторист попался с похищенными трубами в Подмосковье

В Избранное

Москва, 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Лотошинском районе мужчину, который пытался на тракторе украсть трубы местного животноводческого комплекса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, 20-летний подозреваемый на своем тракторе похитил металлические трубы с территории животноводческого комплекса, расположенного в населенном пункте Калицино.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли украденное имущество.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Краже».