Четверо в масках украли банкомат с 1,3 млн рублей на востоке Москвы

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Москва, 19 октября. Банкомат с крупной суммой денег похитили на Рублевском шоссе в Москве. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу, материальный ущерб составил около 1,3 млн рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что четверо неизвестных в масках совершили кражу банкомата с первого этажа помещения торгового центра. Преступники погрузили его в автомобиль и скрылись.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИАМО.

Напомним, ранее неизвестные вырвали у мужчины пакет с 15 миллионами рублей в Воронеже.