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Власти Москвы выделили более 400 миллиардов рублей на строительство дорог
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    Власти Москвы выделили более 400 миллиардов рублей на строительство дорог

    12:07  19 Октября 2017
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    Власти Москвы выделили более 400 миллиардов рублей на строительство дорог

    Москва, 19 октября. На строительство дорог в Москве выделено 404,6 миллиарда рублей, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

    Работы будут проводиться в период с 2018 по 2020 год. Боскарев обратил внимание, что средства заложены в Адресной инвестиционной программе.

    «Темпы строительства дорог снижать мы не будем, — цитирует его «Вечерняя Москва». — Этот тренд будет сохранен».

    Отмечается, что всего на строительство дорог в указанные сроки выделено 404,6 миллиарда рублей. Власти столицы намерены провести реконструкцию Калужского шоссе, построить дорогу Солнцево-Бутово-Видное, а также завершить работы по строительству Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и Южной рокады.

    Власти Москвы выделили более 400 миллиардов рублей на строительство дорог

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #дороги #строительство
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