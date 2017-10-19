Власти Москвы выделили более 400 миллиардов рублей на строительство дорог

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Москва, 19 октября. На строительство дорог в Москве выделено 404,6 миллиарда рублей, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Работы будут проводиться в период с 2018 по 2020 год. Боскарев обратил внимание, что средства заложены в Адресной инвестиционной программе.

«Темпы строительства дорог снижать мы не будем, — цитирует его «Вечерняя Москва». — Этот тренд будет сохранен».

Отмечается, что всего на строительство дорог в указанные сроки выделено 404,6 миллиарда рублей. Власти столицы намерены провести реконструкцию Калужского шоссе, построить дорогу Солнцево-Бутово-Видное, а также завершить работы по строительству Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и Южной рокады.