Стереокаток появится зимой в московском Парке Горького

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Москва, 19 октября. Этой зимой в московском Парке Горького обустроят стереокаток, сообщила директор площадки для отдыха Марина Люльчук.

По словам Люльчук, этой зимой главными темами обустройства Парка Горького станут световые инсталляции, различные оптические иллюзии и стереопространство. Она обратила внимание, что посетители увидят на месте центрального фонтана 10-метровый светодинамический куб. Кроме того, одна из дорожек станет световым тоннелем.