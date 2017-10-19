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Стереокаток появится зимой в московском Парке Горького
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    Стереокаток появится зимой в московском Парке Горького

    11:46  19 Октября 2017
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    Стереокаток появится зимой в московском Парке Горького

    Москва, 19 октября. Этой зимой в московском Парке Горького обустроят стереокаток, сообщила директор площадки для отдыха Марина Люльчук.

    По словам Люльчук, этой зимой главными темами обустройства Парка Горького станут световые инсталляции, различные оптические иллюзии и стереопространство. Она обратила внимание, что посетители увидят на месте центрального фонтана 10-метровый светодинамический куб. Кроме того, одна из дорожек станет световым тоннелем.

    «В этом сезоне мы заново открываем понятие «стерео», — цитирует ее «Вечерняя Москва». — В Парке Горького стерео — это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток — больше чем каток, это стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться».

    Стереокаток появится зимой в московском Парке Горького

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #каток #парк горького #зима #стерео
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