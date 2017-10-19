Избившие водителя скорой помощи в Пушкино рассказали подробности конфликта

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Москва, 19 октября. Молодые люди, избившие водителя кареты скорой помощи в подмосковном Пушкино признались, что в вечер конфликта были смертельно пьяны. Когда водитель стоящей у подъезда скорой отказался помочь им открыть дверь подъезда, они набросились на него с кулаками.

Подозреваемые, работавшие стажерами в магазине «Красное и белое», в тот вечер сначала вдвоем распили бутылку коньяка, после чего купили бутылку водки. Когда они пили водку, их задержали полицейские и отвели в участок. Освободившись после составления протокола, пьяные друзья решили непременно допить водку. Одному из алкогольных «удальцов» стало плохо, и товарищ проводил его до подъезда — но внутрь попасть они не смогли, поскольку были слишком пьяны.

Как рассказал телеканалу «Подмосковье 360°» источник в правоохранительных органах, пьяные товарищи попросили помощи у водителя припаркованной у подъезда скорой, однако тот отказался и в какой-то момент друзьям показалось, что водитель «замахнулся» на них. Тогда они его избили вдвоем. После того, как один из них ударил упавшего водителя ногой по лицу с такой силой, что у него слетел кроссовок, задира увидел, что у водителя «все лицо в крови» и немного протрезвел.

Собутыльники дождались на месте прибытия полиции, поскольку не хотели числиться сбежавшими с места преступления. Теперь обоим грозит до двух лет тюремного заключения.