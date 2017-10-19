В полиции назвали основную версию пожара в ТЦ «Синдика»

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Москва, 19 октября. В ходе расследования пожара в крупном подмосковном торговом центре «Синдика» была полностью исключена версия пожара в результате неисправности в электропроводке здания. Сейчас основной версией пожара является умышленный поджог.

«Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога», — сообщил источник ТАСС в полиции.

На эту версию, прежде всего, указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пламени во время пожара в «Синдике».

Как отметил источник, окончательно причина пожара еще не установлена — следователям предстоит выполнить огромный объем работы. В случае, если будет достоверно установлен факт поджога, будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, пожар в ТЦ «Синдика» на 65-м километре МКАД произошел днем 8 октября. К счастью, в результате масштабного пожара, уничтожившего около 800 торговых точек, пострадали всего три человека. Тушение пожара с применением пожарной спецтехники заняло двое суток, общая площадь возгорания превысила 55 тыс. квадратных метров.