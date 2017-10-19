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Московский каршеринг CAR5 получит 40 кроссоверов Renault Sandero Stepway
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    Московский каршеринг CAR5 получит 40 кроссоверов Renault Sandero Stepway

    8:00  19 Октября 2017
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    Московский каршеринг CAR5 получит 40 кроссоверов Renault Sandero Stepway

    Москва, 19 октября. Французский концерн Renault в России и оператор столичного каршеринга CAR5 объявили о старте сотрудничества. 

    Отмечается, что в парке CAR5 будут представлены первые 40 внедорожников Sandero Stepway с передним приводом.

    По данным пресс-службы Renault, CAR5 стал первым оператором каршеринга, который определил в свой автомобильный парк транспортные средства данной модели.

    Кроме того, в скором времени фирма CAR5 собирается выйти на петербургский рынок, а первыми автомобилями CAR5 в городе на Неве станут 10 кроссоверов Renault Sandero Stepway.

    Московский каршеринг CAR5 получит 40 кроссоверов Renault Sandero Stepway

    Напомним, в прошлом месяце французская компания начала сотрудничество с оператором столичного каршеринга EasyRide и передала в автомобильный парк джипы Renault Kaptur.

    Автор: Дана Балан
    #москва #renault #каршеринг #car5 #sandero stepway
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