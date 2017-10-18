Размер выплат неработающим пенсионерам Москвы увеличат в 2018 году

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Москва, 18 апреля. Представители общественных организаций российской столицы попросили депутатов Мосгордумы увеличить размер социальных выплат пенсионерам и ветеранам.

Как отметил первый заместитель председателя московской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, речь идет об увеличении доплат с 14,5 тысячи рублей до 17,4 тысячи рублей.

Депутаты пообещали учесть пожелания общественников при составлении проекта бюджета на 2018 год.

«Доход с региональной социальной доплатой неработающих пенсионеров со стажем проживания в Москве более 10 лет составит 17,5 тысячи рублей... Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы составят 10 тысяч рублей», — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее стало известно о том, что во втором квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения на территории РФ вырос до 10,3 тысячи рублей.