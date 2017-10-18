Актера Марьянова похоронили на Химкинском кладбище

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Москва, 18 октября. Известный российский актер Дмитрий Марьянов, который скончался 15 октября, был похоронен на Химкинском кладбище в Москве. Об этом журналистам сообщил в среду актер Георгий Мартиросян.

«Да, похоронили», — цитирует его слова РИА Новости.

Панихида по Марьянову прошла в столичном Доме кино. Согласно предварительным данным, проводить актера пришли такие выдающиеся личности, как Ксения Алферова, Эммануил Виторган, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов, Константин Юшкевич и многие другие.

Ранее стало известно о том, что подмосковное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту гибели Дмитрия Марьянова. Кроме того, была уволена диспетчер, из-за которой актеру оперативно не оказали помощь.

Напомним, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.