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В Подмосковье сделают спецвыпуски газет на узбекском и таджикском языках
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    В Подмосковье сделают спецвыпуски газет на узбекском и таджикском языках

    16:32  18 Октября 2017
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    В Подмосковье сделают спецвыпуски газет на узбекском и таджикском языках

    Москва, 18 октября. В подмосковных СМИ могут появиться специальные рубрики по национальным культурам и межэтническим отношениям. По словам руководителя ГУ по информационной политике Московской области Анастасии Звягиной, также планируются выпуски газет на узбекском и таджикском языках.

    Она отметила, что соответствующие нововведения позволят вовлечь представителей национальных культур в повседневную жизнь региона.

    Звягина также заявила о необходимости ввести специальные рубрики на интернет-сайтах и в муниципальных газетах, которые будут посвящены национальной культуре и межэтническим отношениям.

    В свою очередь, зампред регионального правительства Эльмира Хаймурзина сообщила, что у Подмосковья имеется значительный опыт добрососедства.

    «С помощью наших коллег из СМИ мы продолжим воспитывать наше подрастающее поколение в духе добрососедства и формировать гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения»,  — сказала она, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье
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