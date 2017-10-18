В Подмосковье сделают спецвыпуски газет на узбекском и таджикском языках

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Москва, 18 октября. В подмосковных СМИ могут появиться специальные рубрики по национальным культурам и межэтническим отношениям. По словам руководителя ГУ по информационной политике Московской области Анастасии Звягиной, также планируются выпуски газет на узбекском и таджикском языках.

Она отметила, что соответствующие нововведения позволят вовлечь представителей национальных культур в повседневную жизнь региона.

Звягина также заявила о необходимости ввести специальные рубрики на интернет-сайтах и в муниципальных газетах, которые будут посвящены национальной культуре и межэтническим отношениям.

В свою очередь, зампред регионального правительства Эльмира Хаймурзина сообщила, что у Подмосковья имеется значительный опыт добрососедства.