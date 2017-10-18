В Подмосковье сделают спецвыпуски газет на узбекском и таджикском языках
Москва, 18 октября. В подмосковных СМИ могут появиться специальные рубрики по национальным культурам и межэтническим отношениям. По словам руководителя ГУ по информационной политике Московской области Анастасии Звягиной, также планируются выпуски газет на узбекском и таджикском языках.
Она отметила, что соответствующие нововведения позволят вовлечь представителей национальных культур в повседневную жизнь региона.
Звягина также заявила о необходимости ввести специальные рубрики на интернет-сайтах и в муниципальных газетах, которые будут посвящены национальной культуре и межэтническим отношениям.
В свою очередь, зампред регионального правительства Эльмира Хаймурзина сообщила, что у Подмосковья имеется значительный опыт добрососедства.
«С помощью наших коллег из СМИ мы продолжим воспитывать наше подрастающее поколение в духе добрососедства и формировать гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения», — сказала она, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».