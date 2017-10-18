Жителя Москвы ограбили на 3 млн рублей в парке «Сокольники»

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Москва, 18 октября. Группа вооруженных бандитов обокрала мужчину в московском парке «Сокольники». У него забрали кейс, в котором находилось три млн рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел на Поперечном просеке 18 октября.

Как стало известно, двое мужчин с травматическим пистолетом напали на москвича и отобрали у него дипломат с деньгами. В столичном главке МВД факт ограбления подтвердили, однако сумму похищенного уточнять не стали.

Известно также, что потерпевший был ранен. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работает оперативная группа, передает ТАСС.