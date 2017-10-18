Неизвестные в Москве расстреляли мужчину из-за портфеля с деньгами

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Москва, 18 октября. На востоке российской столицы 18 октября произошла стрельба — злоумышленник отобрал у мужчины портфель с крупной суммой денег, сообщил источник из правоохранительных органов.

На Поперечном просеке Москвы 18 октября произошел инцидент. Нападавший ранил мужчину и отобрал его портфель. Прибывшие на место ЧП кареты скорой помощи оказали пострадавшему необходимую помощь. По данным столичных правоохранителей, злоумышленников было двое. Предположительно, стрельба была из травматического оружия. Оперативные сотрудники работают на месте инцидента, передает «Подмосковье 360».