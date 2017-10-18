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Избиение водителя скорой помощи в Подмосковье попало на видео
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    Избиение водителя скорой помощи в Подмосковье попало на видео

    15:49  18 Октября 2017
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    Избиение водителя скорой помощи в Подмосковье попало на видео

    Москва, 18 октября. Водитель скорой помощи, который привез на вызов бригаду во 2‐й Некрасовский проезд в подмосковное Пушкино, вступил в перепалку, переросшую в драку, с двумя мужчинами. Видео драки опубликовали в Сети. 

    По имеющимся данным, инцидент случился в ночь на среду примерно в 01.30. Фельдшер отправилась к больному, а к автомобилю скорой помощи подошли двое нетрезвых мужчин, которые начали бить транспорт ногами, передает телеканал «360».

    Водитель вышел из автомобиля и предпринял попытку остановить злоумышленников, однако один из мужчин его ударил. После этого злоумышленники начали избивать водителя ногами. Фельдшер увидела происходящее в окно и сразу вызвала полицию.

    Избиение водителя скорой помощи в Подмосковье попало на видео

    В настоящее время водитель скорой помощи находится в Пушкинской больнице. Врачи диагностировали у пострадавшего гематомы и многочисленные ушибы. 

    Сотрудники полиции задержали подозреваемых, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #скорая помощь #фельдшер #водитель
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