Избиение водителя скорой помощи в Подмосковье попало на видео

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Москва, 18 октября. Водитель скорой помощи, который привез на вызов бригаду во 2‐й Некрасовский проезд в подмосковное Пушкино, вступил в перепалку, переросшую в драку, с двумя мужчинами. Видео драки опубликовали в Сети.

По имеющимся данным, инцидент случился в ночь на среду примерно в 01.30. Фельдшер отправилась к больному, а к автомобилю скорой помощи подошли двое нетрезвых мужчин, которые начали бить транспорт ногами, передает телеканал «360».

Водитель вышел из автомобиля и предпринял попытку остановить злоумышленников, однако один из мужчин его ударил. После этого злоумышленники начали избивать водителя ногами. Фельдшер увидела происходящее в окно и сразу вызвала полицию.

В настоящее время водитель скорой помощи находится в Пушкинской больнице. Врачи диагностировали у пострадавшего гематомы и многочисленные ушибы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, выясняются все обстоятельства произошедшего.