Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Общество
Москвичи поддержали идею подсветки пешеходных переходов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москвичи поддержали идею подсветки пешеходных переходов

    15:25  18 Октября 2017
    57

    Москвичи поддержали идею подсветки пешеходных переходов

    Москва, 18 октября. Жители Москвы проголосовали за подсветку пешеходных переходов в темное время суток, показали результаты голосования на портале «Активный гражданин».

    Подсветку пешеходных переходов поддержали порядка 140 тысяч москвичей. 

    Пилотный проект был запущен еще в сентябре этого года. Как отмечают его авторы, подсветка сможет спасти пешеходов в темное время суток, когда видимость на дороге значительно снижена.

    Пешеходный пешеход будет светиться, когда на светофоре будет загораться зеленый свет. Кроме того, дополнительное освещение получат и дорожные знаки, предупреждающие о переходе. Предполагается, что на нерегулируемых перекрестках подсветка будет работать постоянно.

    Москвичи поддержали идею подсветки пешеходных переходов

    Первые такие пешеходные переходы должны появиться на дорогах подмосковного Зеленограда.

    Накануне пьяный водитель сбил двух человек вблизи нерегулируемого пешеходного перехода в Барнауле.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #подсветка #пешеходный переход
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1506
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        613
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1957
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18721