Москвичи поддержали идею подсветки пешеходных переходов

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Москва, 18 октября. Жители Москвы проголосовали за подсветку пешеходных переходов в темное время суток, показали результаты голосования на портале «Активный гражданин».

Подсветку пешеходных переходов поддержали порядка 140 тысяч москвичей.

Пилотный проект был запущен еще в сентябре этого года. Как отмечают его авторы, подсветка сможет спасти пешеходов в темное время суток, когда видимость на дороге значительно снижена.

Пешеходный пешеход будет светиться, когда на светофоре будет загораться зеленый свет. Кроме того, дополнительное освещение получат и дорожные знаки, предупреждающие о переходе. Предполагается, что на нерегулируемых перекрестках подсветка будет работать постоянно.

Первые такие пешеходные переходы должны появиться на дорогах подмосковного Зеленограда.

Накануне пьяный водитель сбил двух человек вблизи нерегулируемого пешеходного перехода в Барнауле.