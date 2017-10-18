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Зима близко: синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве
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    Зима близко: синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве

    14:02  18 Октября 2017
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    Зима близко: синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве

    Москва, 18 октября. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о серьезном похолодании, которое наступит в Москве и Подмосковье на этих выходных.

    «21 октября в Москве будет существенное понижение температуры, небольшие осадки», — заявил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

    По его словам, сильных осадков в ближайшее время не ожидается, однако в регионе может пройти снег. Кроме того, на дорогах будет гололед.

    Вильфанд также добавил, что сильного потепления в октябре не ожидается. Но ноябрь «будет чуть теплее нормы».

    Как отмечает РИАМО со ссылкой на синоптика, на большей части нашей страны зимой ожидается небольшое повышение температуры. Это касается и Москвы с Московской областью.

     

    Автор: Дима Оленин
    #москва #заморозки #зима
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