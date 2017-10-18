Зима близко: синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве

В Избранное

Москва, 18 октября. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о серьезном похолодании, которое наступит в Москве и Подмосковье на этих выходных.

«21 октября в Москве будет существенное понижение температуры, небольшие осадки», — заявил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

По его словам, сильных осадков в ближайшее время не ожидается, однако в регионе может пройти снег. Кроме того, на дорогах будет гололед.

Вильфанд также добавил, что сильного потепления в октябре не ожидается. Но ноябрь «будет чуть теплее нормы».

Как отмечает РИАМО со ссылкой на синоптика, на большей части нашей страны зимой ожидается небольшое повышение температуры. Это касается и Москвы с Московской областью.