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Полиция изъяла 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя в Московской области
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    Полиция изъяла 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя в Московской области

    13:58  18 Октября 2017
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    Полиция изъяла 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя в Московской области

    Москва, 18 октября. Сотрудники полиции обнаружили цех по производству поддельного алкоголя в Дмитровском районе Московской области.

    При осмотре цеха оперативники обнаружили две производственные линии по разливу алкоголя, а также 12 тысяч бутылок суррогатной водки и конька. В подпольном цехе смешивали и разливали напитки, которые выдавали за марки элитного алкоголя. В ходе обысков была обнаружена стеклянная тара с фальшивыми знаками акцизного сбора.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают организаторов подпольного цеха. Изготовителям поддельного элитного алкоголя грозит пять лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

    Автор: Алексей Громов
    #алкоголь #суррогат #подделка
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