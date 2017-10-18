Полиция изъяла 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя в Московской области

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Москва, 18 октября. Сотрудники полиции обнаружили цех по производству поддельного алкоголя в Дмитровском районе Московской области.

При осмотре цеха оперативники обнаружили две производственные линии по разливу алкоголя, а также 12 тысяч бутылок суррогатной водки и конька. В подпольном цехе смешивали и разливали напитки, которые выдавали за марки элитного алкоголя. В ходе обысков была обнаружена стеклянная тара с фальшивыми знаками акцизного сбора.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают организаторов подпольного цеха. Изготовителям поддельного элитного алкоголя грозит пять лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».