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Младенец скончался, выпив неизвестную жидкость в Подмосковье
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    Младенец скончался, выпив неизвестную жидкость в Подмосковье

    13:50  18 Октября 2017
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    Младенец скончался, выпив неизвестную жидкость в Подмосковье

    Москва, 18 октября. Десятимесячный младенец выпил неизвестную жидкость и скончался в Красногорске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. 

    Согласно данным ведомства, младенец находился в салоне автомобиля около торгового центра ТЦ «Отрада». В какой-то момент ребенок увидел бутылку из-под минеральной воды и попросил мать попить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Женщина была уверена, что в бутылке была вода, и передала ее ребенку. Младенец сделал всего глоток и резко почувствовал себя плохо. 

    Младенец скончался, выпив неизвестную жидкость в Подмосковье

    Родители доставили малыша в медицинское учреждение, где он и скончался.

    В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #подмосковье #вода #жидкость
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