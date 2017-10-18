Младенец скончался, выпив неизвестную жидкость в Подмосковье

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Москва, 18 октября. Десятимесячный младенец выпил неизвестную жидкость и скончался в Красногорске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным ведомства, младенец находился в салоне автомобиля около торгового центра ТЦ «Отрада». В какой-то момент ребенок увидел бутылку из-под минеральной воды и попросил мать попить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Женщина была уверена, что в бутылке была вода, и передала ее ребенку. Младенец сделал всего глоток и резко почувствовал себя плохо.

Родители доставили малыша в медицинское учреждение, где он и скончался.

В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело.