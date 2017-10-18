Престарелый москвич задушил подушкой парализованную жену

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Москва, 18 октября. 80-летний москвич зарезал и задушил парализованную жену, больную Паркинсоном, чтобы освободить ее и себя от мучений.

Как рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД, накануне в полицию поступило заявление от сиделки убитой женщины. Она рассказала, что убийство совершил муж ее подопечной, который угрожает, что выбросится из окна.

Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 83-летней женщины с колотыми ранами с области сердца. Известно, что женщина страдала болезнью Паркинсона, а в августе перенесла инсульт и была парализована.

Как пояснил ее супруг, который был задержан на месте по подозрению в убийстве и свою вину полностью признал, он устал сам от такой жизненной ситуации и хотел освободить от мучений жену. Пенсионер нанес женщине не менее 2-х ударов в область сердца, а затем задушил ее подушкой.

Задержанный мужчина ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоял. Соседи также подтвердили, что семья была благополучной, конфликтов не было.