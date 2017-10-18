Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Происшествия
Престарелый москвич задушил подушкой парализованную жену
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Престарелый москвич задушил подушкой парализованную жену

    13:38  18 Октября 2017
    57

    Престарелый москвич задушил подушкой парализованную жену

    Москва, 18 октября. 80-летний москвич зарезал и задушил парализованную жену, больную Паркинсоном, чтобы освободить ее и себя от мучений.

    Как рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД, накануне в полицию поступило заявление от сиделки убитой женщины. Она рассказала, что убийство совершил муж ее подопечной, который угрожает, что выбросится из окна.

    Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 83-летней женщины с колотыми ранами с области сердца. Известно, что женщина страдала болезнью Паркинсона, а в августе перенесла инсульт и была парализована.

    Как пояснил ее супруг, который был задержан на месте по подозрению в убийстве и свою вину полностью признал, он устал сам от такой жизненной ситуации и хотел освободить от мучений жену. Пенсионер нанес женщине не менее 2-х  ударов в область сердца, а затем задушил ее подушкой.

    Задержанный мужчина ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоял. Соседи также подтвердили, что семья была благополучной, конфликтов не было.

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #убийство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        399
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        355
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1699
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18304