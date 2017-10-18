Экстренное предупреждение МЧС: в Москве резко усилится ветер

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Москва, 18 октября. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в российской столице распространило министерство чрезвычайных ситуаций.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, «в период с 12.00 по 18.00 18 октября и в период с 22.00 18 октября по 03.00 19 октября местами в городе Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 12—17 м/с».

В Гидрометцентре России также спрогнозировали выпадение первого снега в конце текущей недели в Москве.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло и прекратятся затянувшиеся дожди.