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Экстренное предупреждение МЧС: в Москве резко усилится ветер
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    Экстренное предупреждение МЧС: в Москве резко усилится ветер

    13:40  18 Октября 2017
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    Экстренное предупреждение МЧС: в Москве резко усилится ветер

    Москва, 18 октября. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в российской столице распространило министерство чрезвычайных ситуаций. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, «в период с 12.00 по 18.00 18 октября и в период с 22.00 18 октября по 03.00 19 октября местами в городе Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 12—17 м/с».

    В Гидрометцентре России также спрогнозировали выпадение первого снега в конце текущей недели в Москве. 

    Напомним, ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло и прекратятся затянувшиеся дожди.

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #мчс
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