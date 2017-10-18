Полиция в Москве задержала таксиста-убийцу, который мог отравить больше 100 человек

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Москва, 18 октября. Московским полицейским благодаря не очень счастливой случайности удалось выйти на след и задержать таксиста Вагана Карапетяна, которого подозревают в серии убийств в такси с целью ограбления. В квартире подозреваемого был найден настоящий склад мобильных телефонов и наручных часов, вероятнее всего, снятых с жертв.

Как считают в полиции, количество жертв серийного убийцы-таксиста может достигать 100 человек. Люди охотно садились в такси Карапетяна — солидный Mercedes. По предположению следователей, работал он по одной и той же схеме: подвозя пассажира, предлагал ему воду или еду с большим содержанием нейролептика клозапина, который мгновенно «отключал» жертву. После этого таксист убивал своих жертв и грабил их.

Как сообщает Утро.ру, пока что следователи рассматривают один эпизод убийства в преступной деятельности Карапетян, однако в его квартире были обнаружены 20 мобильных телефонов, более 70 чехлов, и 98 наручных часов, что заставляет предположить, что он ограбил гораздо больше людей.

Задержание подозреваемого в серийных убийствах таксиста попало на видео РЕН ТВ.