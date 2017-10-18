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Московским школьникам запретили покупать чебуреки и газировку
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    Московским школьникам запретили покупать чебуреки и газировку

    11:35  18 Октября 2017
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    Московским школьникам запретили покупать чебуреки и газировку

    Москва, 18 октября. Родители 21,5 тысяч учеников московских школ заблокировали покупку отдельных видов продукции в столовых по браслетами и картам «Москвенок».

    Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы, «взрослые могут делать это удаленно, посчитав, что какой-то из продуктов питания не полезен для ребенка».

    На портале mos.ru родители могут установить запрет на покупку некоторых продуктов для школьников. 

    В настоящее время школьникам чаще всего блокируют возможность покупки шоколадных конфет и фигурок, бутербродов с ветчиной, мини-кренделей, соленых хлебных палочек. Родители также запрещают покупать детям сладкую газировку, чебурекии с ветчиной или сыром, шоколадные яйца с игрушками, мороженое, сообщает газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что число жалоб на качество детского питания в образовательных учреждениях России заметно выросла за последнее время.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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