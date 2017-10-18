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Минстрой РФ надеется стимулировать рынок жилья в Москве через апартаменты
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    Минстрой РФ надеется стимулировать рынок жилья в Москве через апартаменты

    8:36  18 Октября 2017
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    Минстрой РФ надеется стимулировать рынок жилья в Москве через апартаменты

    Москва, 18 октября. Новые предложения министерства строительства России призваны повысить спрос на жилье и стимулировать рынок.

    Как пишет «Вечерняя Москва», ведомство решило приравнять апартаменты по статусу к жилым помещениям. Как отметили эксперты, это сделано для того, чтобы «оживить столичный рынок жилья».

    По данным ведомства, сейчас в Москве не распродано около 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Как отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин, в апартаментах есть вся необходимая инженерно-транспортная инфраструктура. Они строятся с более мягкими санитарными нормами, низким уровнем инсоляции и звукоизоляции.

    При этом застройщикам не обязательно включать социальную инфраструктуру в проект. А это существенно снижает стоимость жилья. 

    Минстрой РФ надеется стимулировать рынок жилья в Москве через апартаменты

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #строительство #рынок жилья
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