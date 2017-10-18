По программе реновации в Москве в 2018 году введут в строй более 50 домов

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Москва, 18 октября. Московские власти сообщили, что в 2018 году по программе реновации жилья в Москве войдет в строй более 50 домов. Об этом рассказал председатель московской городской Думы Алексей Шапошников.

«Насколько я помню из доклада сегодня на комиссии, 51 дом войдет в строй в 2018 году», — сообщил Шапошников.

Председатель Мосгордумы рассказал, что в общей сложности проект реновации предполагает постройку 16 миллионов квадратных метров жилья. Темпы ввода жилья в строй будут нарастать и до 2020 года предполагается построить около 3,4 млн кв метров, а до 2021 — 6 млн кв метров.

Первые переселения в рамках программы реновации жилья должны пройти уже в текущем году, отмечает ТАСС — как рассказал Алексей Шапошников, столичные власти предложат москвичам, живущим в расселяемом по программе реновации жилье, переехать в квартиры, которые находятся в собственности города.

В общей сложности в рамках программы реновации в Москве под застройку подготовлены 210 площадок, еще 150 находятся в процессе подготовки.