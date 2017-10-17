Полицейский в Москве скончался из-за проблем с сердцем

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Москва, 17 октября. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы выясняют обстоятельства гибели 29-летнего полицейского. Об этом сообщили представители московского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Восточное Дегунино. Как передает телеканал «360», младший лейтенант полиции позвонил врачам и пожаловался на проблемы с дыханием. Прибывшие на место трагедии специалисты не смогли попасть в квартиру полицейского.

Согласно предварительным данным, врачи опоздали всего на час. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Свердловской области в реанимацию попала сотрудница полиции, которая выпала из машины.