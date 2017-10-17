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Россия
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Детский омбудсмен Мособласти выступила за снижение школьной нагрузки
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    Детский омбудсмен Мособласти выступила за снижение школьной нагрузки

    22:14  17 Октября 2017
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    Детский омбудсмен Мособласти выступила за снижение школьной нагрузки

    Москва, 17 октября. В России необходимо снизить школьную нагрузку, а также сократить количество уроков. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    «Я бы еще хотела обратить внимание всех на перегруз в наших школах, дети реально работают по 12 часов в сутки.... У них по семь-восемь уроков, потом у них идут кружки, потом допобразование, потом мама и папа гонят на секцию и так далее», — отметила детский омбудсмен.

    Мишонову беспокоит тот факт, что дети постоянно не высыпаются из-за нагрузки. Кроме того, они «эмоционально опустошены».

    Напомним, ранее стало известно о том, что 10-летний ребенок скончался прямо на уроке физической культуры в Красноярском крае. Согласно предварительной информации, причиной смерти стали проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой.

    Автор: Алексей Громов
    #дети #школа
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