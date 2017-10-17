Детский омбудсмен Мособласти выступила за снижение школьной нагрузки

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Москва, 17 октября. В России необходимо снизить школьную нагрузку, а также сократить количество уроков. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Я бы еще хотела обратить внимание всех на перегруз в наших школах, дети реально работают по 12 часов в сутки.... У них по семь-восемь уроков, потом у них идут кружки, потом допобразование, потом мама и папа гонят на секцию и так далее», — отметила детский омбудсмен.

Мишонову беспокоит тот факт, что дети постоянно не высыпаются из-за нагрузки. Кроме того, они «эмоционально опустошены».

Напомним, ранее стало известно о том, что 10-летний ребенок скончался прямо на уроке физической культуры в Красноярском крае. Согласно предварительной информации, причиной смерти стали проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой.